В Самарской кирхе пройдет вечер итальянского концерта

В среду, 19 февраля, в 18:30 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет вечер итальянского концерта (6+)
В программе концерты А. Вивальди, А. Марчелло, Дж. Перголези, И. Вальтера и других мастеров жанра.
Слушателей ждут блистательные и виртуозные пассажи и каденции солирующих инструментов с переложенным для органа сопровождением, а также органные концерты итальянских композиторов и европейцев, которые подражали своим коллегам из солнечной Италии.
Итальянский инструментальный концерт вобрал в себя яркую оперно-театральную изобразительность, и музыканты подобрали программу таким образом, чтобы поделиться удивительными особенностями, зачастую несвойственными инструментальной музыке — невероятной живописностью, яркой речитативностью, великолепной артистичностью и искусностью.
Исполнители:
• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)
• Анна Лазанчина (флейта, Самара)
• Анна Карпова (орган, Самара)
Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!