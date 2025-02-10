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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет вечер итальянского концерта

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, в 18:30 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет вечер итальянского концерта (6+)

В программе концерты А. Вивальди, А. Марчелло, Дж. Перголези, И. Вальтера и других мастеров жанра.

Слушателей ждут блистательные и виртуозные пассажи и каденции солирующих инструментов с переложенным для органа сопровождением, а также органные концерты итальянских композиторов и европейцев, которые подражали своим коллегам из солнечной Италии.

Итальянский инструментальный концерт вобрал в себя яркую оперно-театральную изобразительность, и музыканты подобрали программу таким образом, чтобы поделиться удивительными особенностями, зачастую несвойственными инструментальной музыке — невероятной живописностью, яркой речитативностью, великолепной артистичностью и искусностью.

Исполнители:
• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)
• Анна Лазанчина (флейта, Самара)
• Анна Карпова (орган, Самара)

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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