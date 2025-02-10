В Самарской кирхе пройдет вечер итальянского концерта

В среду, 19 февраля, в 18:30 в евангелическо-лютеранской церкви св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет вечер итальянского концерта (6+)

В программе концерты А. Вивальди, А. Марчелло, Дж. Перголези, И. Вальтера и других мастеров жанра.

Слушателей ждут блистательные и виртуозные пассажи и каденции солирующих инструментов с переложенным для органа сопровождением, а также органные концерты итальянских композиторов и европейцев, которые подражали своим коллегам из солнечной Италии.

Итальянский инструментальный концерт вобрал в себя яркую оперно-театральную изобразительность, и музыканты подобрали программу таким образом, чтобы поделиться удивительными особенностями, зачастую несвойственными инструментальной музыке — невероятной живописностью, яркой речитативностью, великолепной артистичностью и искусностью.

Исполнители:

• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)

• Анна Лазанчина (флейта, Самара)

• Анна Карпова (орган, Самара)

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).