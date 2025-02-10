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Экономика и бизнес

У владельцев пивоваренного концерна "Трехсосенский" арестовали пакеты бумаг на 9,3 млрд рублей

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФНС арестовала пакеты бумаг на 9,3 млрд руб. в ООО "АТОН" и ООО "БКС" (в том числе еврооблигаций Минфина), принадлежащие Лилии Родоновой, экс-супруге гендиректора ООО "Трехсосенский" Михаила Родионова, сообщает "Самарское обозрение". Родионовы и ФНС находятся в затяжном конфликте, концерн неоднократно уличали в уклонении от уплаты налогов. Общий долг пивоваров перед налоговой превышает 11,3 млрд руб., "найденная" сумма в случае ее изъятия позволит погасить львиную долю претензий.

Одним из промежуточных итогов противостояния стал запуск в 2019 г. процедуры банкротства ООО "ЗТ", неоднократно провалившего налоговые проверки. В октябре 2022 г. компанию признали банкротом. Ключевой кредитор - ФНС, на которую приходится 99,7% всех требований.

Общий размер недоимки, уже включенной в реестр кредиторов, составляет около 9,7 млрд рублей. На стадии судебных разбирательств были доначисления еще по двум проверкам. Так, в 2022 г. ФНС доначислила 6,9 млрд руб., а в 2023 г. - еще 1 млрд рублей. При этом, судя по судебным материалам, ЗТ использовали от ухода от налогов до последнего. ФНС проведены камеральные налоговые проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2021–2022 гг., насчитан налог на добавленную стоимость (НДС) еще на 1,5 млрд рублей. Для понимания, только за второй квартал 2022 г., когда уже было понятно, что компания свалится в банкротство, ФНС насчитала НДС на 636 млн рублей.

В декабре 2024 г. Михаила Родионова задержали в рамках расследования очередного уголовного дела по уклонению от уплаты налогов. В суде рассматривался вопрос о заключении его под стражу, Родионов предпочел 12 декабря 2024 г. выплатить почти 3,2 млрд рублей. Даже с учетом этого платежа задолженность концерна "Трехсосенский" перед налоговой превышает 11,3 млрд рублей.

В судебном порядке ФНС побилась наложения обеспечительных меры на ценные бумаги Родионовой. Налоговики также требуют привлечь Родионовых к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ЗТ". Если Лилию Родионову привлекут к ответственности, то ценные бумаги в ООО "АТОН" и ООО "БКС" будут выставлены на торги. Если не найдется покупатель, то ФНС на правах взыскателя может забрать их по цене на 25% ниже стоимости, указанной в оценке имущества, которую еще надо провести.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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