Гендиректора "Трехсосенского" Михаила Родионова выпустили под залог в 50 млн рублей

Самарский районный суд города Самары выпустил бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" Михаила Родионова под залог в 50 млн руб, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, 10 декабря Родионов был задержан в Ульяновске в рамках уголовного дела, которое расследуется управлением Следственного комитета по Самарской области. В отношении Родионова возбудили уголовные дела по следующим статьям: по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере"); п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2017 по 2022 г. Родионов уклонился от уплаты налогов на более чем 3 млрд рублей. Предполагается, что бизнесмен представлял в налоговую декларации с ложными сведениями. Для уменьшения налогооблагаемой базы с контрагентами заключали фиктивные договоры, а деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги, которые фактически не поставляли.

Кроме того, следователи считают, что Родионов от имени подконтрольных организаций "отмывал" деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Он покупал ценные бумаги, выдавал займы и проводил другие операции на сумму более 6 млн рублей.

Во время предварительного расследования суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 млрд руб. для возмещения причиненного бюджету ущерба.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 12 декабря Родионов сообщил, что уже выплатил ФНС 3 млрд рублей.

Прокуратура запросила продление срока задержания коммерсанта на 72 часа, за которые ФНС должны подтвердить получение платежа.

Уже 13 декабря платеж был подтвержден, после чего суд вернулся к рассмотрению вопроса о том, что дальше делать с коммерсантом. В итоге Родионову удалось вернуться на свободу.