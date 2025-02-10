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Облправительство Власть и политика

Тольяттинский производитель гофрокартона и гофротары внедряет принципы бережливого производства

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Йеллоу бокс" из Тольятти внедряет методики бережливого производства. Улучшение производственных процессов осуществляется в рамках федерального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Федеральный проект является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: Региональный центр компетенций Самарской области

Федеральный проект "Производительность труда" является ключевым инструментом экономического развития Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленных предприятий, называя их основой экономики региона.

В Самарской области оператором проекта выступает Региональный центр компетенций (РЦК). В рамках первого этапа специалисты РЦК проводят обучение рабочей группы "Йеллоу бокс" базовым методикам бережливого производства. Цель обучения — предоставить сотрудникам необходимые знания и инструменты для оптимизации производственных процессов, сокращения издержек и повышения качества продукции.

"Мир становится все быстрее, конкуренция на всех рынках усиливается, вопросы эффективности производства выходят на первый план. Поэтому участие в программе, мы надеемся, позволит увидеть наши скрытые резервы, повысить производительность труда, изменить мышление людей. Работники должны хотеть трудиться на эффективном предприятии и, соответственно, получать от этого экономическую выгоду. Обучение началось, очень хороший контакт с экспертом. Я надеюсь, что все запланированные цели предприятием будут достигнуты", — отмечает генеральный директор "Йеллоу бокс" Андрей Поздеев.

Участие в федеральном проекте открывает для предприятия доступ к бесплатным консультациям экспертов РЦК, а также дает возможность внедрять передовые инструменты бережливого производства. Меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда, доступны для всех предприятий Самарской области, готовых к внедрению изменений.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте "Производительность труда" является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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