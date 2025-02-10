Тольяттинский производитель гофрокартона и гофротары внедряет принципы бережливого производства

Компания "Йеллоу бокс" из Тольятти внедряет методики бережливого производства. Улучшение производственных процессов осуществляется в рамках федерального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Федеральный проект является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Федеральный проект "Производительность труда" является ключевым инструментом экономического развития Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленных предприятий, называя их основой экономики региона.
В Самарской области оператором проекта выступает Региональный центр компетенций (РЦК). В рамках первого этапа специалисты РЦК проводят обучение рабочей группы "Йеллоу бокс" базовым методикам бережливого производства. Цель обучения — предоставить сотрудникам необходимые знания и инструменты для оптимизации производственных процессов, сокращения издержек и повышения качества продукции.
"Мир становится все быстрее, конкуренция на всех рынках усиливается, вопросы эффективности производства выходят на первый план. Поэтому участие в программе, мы надеемся, позволит увидеть наши скрытые резервы, повысить производительность труда, изменить мышление людей. Работники должны хотеть трудиться на эффективном предприятии и, соответственно, получать от этого экономическую выгоду. Обучение началось, очень хороший контакт с экспертом. Я надеюсь, что все запланированные цели предприятием будут достигнуты", — отмечает генеральный директор "Йеллоу бокс" Андрей Поздеев.
Участие в федеральном проекте открывает для предприятия доступ к бесплатным консультациям экспертов РЦК, а также дает возможность внедрять передовые инструменты бережливого производства. Меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда, доступны для всех предприятий Самарской области, готовых к внедрению изменений.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте "Производительность труда" является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.
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