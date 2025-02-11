16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дизель" обыграл ЦСК ВВС — 4:1 Павел Зубов: "От центральной оси хочется накала на льду" Восьмое поражение подряд: хоккейная "Лада" уступила "Авангарду" Хоккейная "Лада" потерпела поражение от "Нефтехимика" Павел Зубов утвержден на посту главного тренера ХК "Лада"

Хоккей Спорт

"Дизель" обыграл ЦСК ВВС — 4:1

ПЕНЗА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 февраля, на СЗД "Дизель-Арена" в Пензе прошел матч регулярного сезона чемпионата всероссийской хоккейной лиги между местным "Дизелем" и самарским ЦСК ВВС.

Уже в середине первого периода гости смогли занести шайбу в ворота, затем последовал видеоповтор — шайба действительно пересекла линию, но тренерский штаб "Дизеля" взял челлендж на помеху вратарю, и гол не засчитали. Самарцев это не остановило, и свой момент в большинстве реализовал Матвей Насыров — 0:1 так и закончился первый период. В

о втором периоде игра кардинально поменялась. Сначала Данила Попов забрасывает шайбу в большинстве — 1:1. Затем Дмитрий Колготин выводит свою команду вперед — 2:1. А буквально через две минут с передачи Данилы Попова забивает Григорий Рудаков — 3:1. После последовала замена вратаря у "летчиков": вместо Ростислава Глущенко вышел Владимир Сартаков.

В третьем игровом отрезки волжане имели шансы, чтобы отыграться, но свои моменты они не реализовали. За 2 минуты до конца подопечные Сергея Шиханова снимают вратаря на шестого полевого игрока, но пропускают в пустые ворота, Дмитрий Колготин оформляет дубль — 4:1.

"Дизель" прервал серию ЦСК ВВС из 7 побед подряд.

Следующий матч "летчики" проведут 15 февраля в Самаре. Соперником станет "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма, Свердловская область).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2