"Дизель" обыграл ЦСК ВВС — 4:1

В понедельник, 10 февраля, на СЗД "Дизель-Арена" в Пензе прошел матч регулярного сезона чемпионата всероссийской хоккейной лиги между местным "Дизелем" и самарским ЦСК ВВС.
Уже в середине первого периода гости смогли занести шайбу в ворота, затем последовал видеоповтор — шайба действительно пересекла линию, но тренерский штаб "Дизеля" взял челлендж на помеху вратарю, и гол не засчитали. Самарцев это не остановило, и свой момент в большинстве реализовал Матвей Насыров — 0:1 так и закончился первый период. В
о втором периоде игра кардинально поменялась. Сначала Данила Попов забрасывает шайбу в большинстве — 1:1. Затем Дмитрий Колготин выводит свою команду вперед — 2:1. А буквально через две минут с передачи Данилы Попова забивает Григорий Рудаков — 3:1. После последовала замена вратаря у "летчиков": вместо Ростислава Глущенко вышел Владимир Сартаков.
В третьем игровом отрезки волжане имели шансы, чтобы отыграться, но свои моменты они не реализовали. За 2 минуты до конца подопечные Сергея Шиханова снимают вратаря на шестого полевого игрока, но пропускают в пустые ворота, Дмитрий Колготин оформляет дубль — 4:1.
"Дизель" прервал серию ЦСК ВВС из 7 побед подряд.
Следующий матч "летчики" проведут 15 февраля в Самаре. Соперником станет "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма, Свердловская область).
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