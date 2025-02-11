Сергей Шиханов: "Сегодня реализация у нас страдала"

После поражения от "Дизеля" (4:1) главный тренер ХК ЦСК ВВС Сергей Шиханов дал короткий комментарий по итогам матча:

"Неплохой первый период. Ребята сыграли все нормально, в концовке правда удаление, что и сказалось на втором периоде. В начале второй двадцатиминутки сразу пропустили быстрый гол, потом ещё одно удаление. Соответственно, мы предупреждали, что у "Дизеля" хорошее большинство, что нужно удаления свести к минимуму. Так сложилось, что пропустили шайбы потом, ещё и третью во втором периоде. Но скажу, что за игру мы возможно создали побольше моментов, и должны были забивать. Сегодня реализация у нас страдала. Ребята вроде всё делали, но в концовке либо мимо, либо во вратаря. Много мимо бросков было. В третьем периоде пытались переломить, но опять же — моменты создавали, но не забили. Сняли вратаря — ошибка игрока на синей линии, нужно было забросить шайбу в зону, но была потеря и — четвёртый гол. Ребята бились, старались, но у Пензы команда мастеровитая, и они использовали свои моменты, в отличии от нас. Так что их с победой. Мы сейчас отдохнем и начнем подготовку к домашней серии. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые поддерживали команду на выездах", — подытожил тренер самарцев.