На Госуслугах появились водительские чаты

Минцифры РФ запустило водительские чаты на Госуслугах. В приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" можно отправить сообщение владельцу автомобиля.

"Автомобиль перекрыл выезд, у него открыто окно или включены фары — расскажите об этом собственнику! Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь гораздо проще. При этом отключить чаты можно в любой момент", — отметили в Минцифры РФ.

Особое внимание при реализации сервиса было уделено безопасности пользователей. "Все общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто", — отметил Андрей Ульянов, директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России.

Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. А чтобы получать сообщения, нужно обновить данные об авто на Госуслугах.

Поговорить на отвлеченные темы в чате не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше пяти сообщений в день.

Какие сообщения можно отправить:

• Авто блокирует проезд;

• Произошло ДТ;

• Авто эвакуируют;

• Срабатывает сигнализация;

• Включены фары;

• Открыто окно;

• Спущено колесо.

Что может ответить автовладелец:

• Спасиб;

• Уже выхожу;

• Выйду через 5 минут;

• Выйду через 10 мину.

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.