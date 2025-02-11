На Госуслугах появились водительские чаты

Минцифры РФ запустило водительские чаты на Госуслугах. В приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" можно отправить сообщение владельцу автомобиля.
"Автомобиль перекрыл выезд, у него открыто окно или включены фары — расскажите об этом собственнику! Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь гораздо проще. При этом отключить чаты можно в любой момент", — отметили в Минцифры РФ.
Особое внимание при реализации сервиса было уделено безопасности пользователей. "Все общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто", — отметил Андрей Ульянов, директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России.
Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. А чтобы получать сообщения, нужно обновить данные об авто на Госуслугах.
Поговорить на отвлеченные темы в чате не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше пяти сообщений в день.
Какие сообщения можно отправить:
• Авто блокирует проезд;
• Произошло ДТ;
• Авто эвакуируют;
• Срабатывает сигнализация;
• Включены фары;
• Открыто окно;
• Спущено колесо.
Что может ответить автовладелец:
• Спасиб;
• Уже выхожу;
• Выйду через 5 минут;
• Выйду через 10 мину.
Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!