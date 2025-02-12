Временно отменены два автобусных маршрута между Самарой и "Южным городом"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало процедуру отзыва свидетельств у перевозчика ООО "Фестиваль праздника", осуществляющего пассажирские перевозки по маршрутам №№ 142 и 402, сообщила пресс-служба ведомства.

"Это связано с систематическими срывами установленного расписания и отсутствием реакции перевозчика на замечания областного минтранса", — уточнили в министерстве.

В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на выдачу свидетельств на перевозки по данным маршрутам. Пока же транспортная связь между Южным городом и Самарой будет обеспечена следующими маршрутами: