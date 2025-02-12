В Новокуйбышевске девушка пострадала на пожаре

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Во вторник, 11 февраля, в 10:04, загорелись вещи в квартире дома № 3 на ул. Гагарина в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.