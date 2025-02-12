Работников образования региона приглашают принять участие во Всероссийском педагогическом турнире "Сетевичок"

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России АНО "Агентство поддержки государственных инициатив" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации сообщает о проведении Всероссийского педагогического турнира "Сетевичок", направленного на интеграцию обеспечения информационной безопасности детей в образовательный и воспитательный процесс образовательных организаций.
К участию приглашаются педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы.
Турнир проходит по различным темам, охватывающим широкий спектр актуальных вопросов, и направлен на создание устойчивой образовательной экосистемы, способствующей безопасному развитию подрастающего поколения и защите его интересов.
Мероприятие проходит в онлайн-формате. Оценка участников будет проводиться автоматически, что обеспечит объективность и прозрачность оценивания, а организаторам позволит оперативно и объективно оценивать уровень знаний педагогов. Участие в мероприятии бесплатное.
С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России "Единыйурок.рф" в разделе "Мероприятия" ("Цикл мероприятий "Сетевичок").
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения