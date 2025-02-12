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Образование Общество

Работников образования региона приглашают принять участие во Всероссийском педагогическом турнире "Сетевичок"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России АНО "Агентство поддержки государственных инициатив" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации сообщает о проведении Всероссийского педагогического турнира "Сетевичок", направленного на интеграцию обеспечения информационной безопасности детей в образовательный и воспитательный процесс образовательных организаций.

К участию приглашаются педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы.

Турнир проходит по различным темам, охватывающим широкий спектр актуальных вопросов, и направлен на создание устойчивой образовательной экосистемы, способствующей безопасному развитию подрастающего поколения и защите его интересов.

Мероприятие проходит в онлайн-формате. Оценка участников будет проводиться автоматически, что обеспечит объективность и прозрачность оценивания, а организаторам позволит оперативно и объективно оценивать уровень знаний педагогов. Участие в мероприятии бесплатное.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России "Единыйурок.рф" в разделе "Мероприятия"  ("Цикл мероприятий "Сетевичок").

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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