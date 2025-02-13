Выживалити-2 в Самаре: телеканал "Пятница!" показал новый сезон экстремального шоу

В среду, 12 февраля, в творческом кластере "Станкозавод" в Бенке Холл состоялся премьерный показ нового сезона "Выживалити" для жителей Самары и области. Специальным гостем показа был экстрасенс, участник "Выживалити-2" Никита Турчин, который раскрыл секреты закулисья проекта и ответил на вопросы зрителей.

Участники показа увидели первую серию второго сезона реалити-шоу, а также всех гостей мероприятия ждали фуршет и подарки от "Пятницы!".

Главный герой мероприятия — участник нового "Выживалити" Никита Турчин. Никита уже известен зрителю, как один из самых молодых участников шоу "Битва экстрасенсов" — он принимал участие в 18 сезоне. На этом его путь на телеканале ТНТ не закончился: 2 апреля 2018 года Турчин пришел на скандальную телестройку "Дом 2", однако пробыл на проекте всего пять месяцев. Также в разные годы Никита становился участником таких шоу, как "Полный блэкаут" и "Экстрасенсы. Реванш".

Гости показа смогли задать молодому экстрасенсу интересующие вопросы, получить автографы, сфотографироваться, а некоторым Никита Турчин вручил уникальные презенты. На показе не обошлось без преданных фанатов актера — девушки пришли поддержать Никиту с плакатами с его изображениями.

"Когда мне предложили стать участником реалити-шоу, я, не задумываясь, согласился, потому что понимал, что это будет для меня бесценным жизненным опытом. Это многомиллионный аттракцион: на кону 10 миллионов рублей — внушительная сумма. Я считаю, что главная задача "Вышивалити" — изменить участников, и самое главное — изменить отношение зрителей к участникам, — рассказал экстрасенс, участник "Выживалити-2" Никита Турчин. — Проект оголяет нервы, срывает маски и, конечно же, выводит из привычной картины мира. Атмосфера в лагере была страшная: я спал на матрасе с клопами и укрывался этим же матрасом, потому что было очень холодно — в горах всегда минусовая температура, как только заходит солнце. У нас не было воды, мы грызли какие-то семечки, ели кузнечиков, заваривали крапиву. Еды у нас не было длительный промежуток времени, и иногда даже доходило до голодных обмороков. Несмотря на то, что зритель видит крутую, смонтированную, эффектную картинку, это действительно выживание".

Премьера второго сезона реалити-шоу "Выживалити" состоится 14 февраля в 19:00 на телеканале "Пятница!". Это соревновательное реалити с жесткими физическими испытаниями и психологическими ловушками. 16 звезд шоу-бизнеса и спорта, которые уже были героями российских реалити, вступят в борьбу за 10 миллионов рублей. Ведущий — Вадим Демчог.

За главный приз будут бороться актер театра и кино Александр Головин, экстрасенс Никита Турчин, ведущий мистического шоу "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко, певец Данко, солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова, блогер и экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, актер, журналист и телеведущий Владимир Тишко.

Также создатели шоу пригасили к участию профессиональную спортсменку: российскую гимнастку и олимпийскую чемпионку Марию Пасеку, участника шоу "Большие гонки" Артура Цветкова (Арчи). Зрители увидят также Дениса Лебедева, героя романтического проекта "Замуж за Бузову" и соведущего Регины Тодоренко Петра Романова.

В реалити появятся участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Валерия Филиппенкова, Елизавета Андрющенко из седьмого сезона "Пацанок" и ее "коллега" Амина Усманилаева, которая была и в проекте "Большие девочки". Также в числе героев "Выживалити" Ирина Платонова из шоу "Адский шеф" и блогер Мария Горячева (Маха).