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Образование Общество

Студенты СамГТУ выиграли турнир по программированию дронов

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 февраля в Тольятти завершился первый турнир научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", сообщает пресс-служба СамГТУ. Более 100 спортсменов и порядка 30 программистов региона соревновались в написании программ для беспилотных летательных аппаратов и гонках дронов. Одним из победителей турнира стала команда студентов института автоматики и информационных технологий Политеха.

Арсений Федоров, Даниил Кудрявцев, Евгений Кайзеров, Никита Беляков и Константин Кузнецов стали лучшими в категории "Программирование". Они разработали алгоритмические задачи, связанные с управлением БАС, а также представили примеры их решений.

"Образовательные задания, предложенные нашими ребятами и другими участниками турнира, станут основной для проведения соревнований среди школьников", — отметил руководитель команды, директор центра интеллектуальных робототехнических систем Политеха Сергей Сусарев.

Подготовленные политеховцами задачи отличались по уровню сложности и затрагивали разные аспекты программирования.

"Мы проанализировали существующие хакатоны для детей в сфере БАС. На основе этих данных продумали трассу для дрона, а также составили задания, которые необходимо на ней выполнить. Все наши задумки продемонстрировали жюри на реальных дронах", — рассказал Евгений Кайзеров.

Мероприятие состоялось при поддержке компании "Транспорт Будущего", федераций спортивного программирования и гонок дронов Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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