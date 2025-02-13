Студенты СамГТУ выиграли турнир по программированию дронов

9 февраля в Тольятти завершился первый турнир научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", сообщает пресс-служба СамГТУ. Более 100 спортсменов и порядка 30 программистов региона соревновались в написании программ для беспилотных летательных аппаратов и гонках дронов. Одним из победителей турнира стала команда студентов института автоматики и информационных технологий Политеха.
Арсений Федоров, Даниил Кудрявцев, Евгений Кайзеров, Никита Беляков и Константин Кузнецов стали лучшими в категории "Программирование". Они разработали алгоритмические задачи, связанные с управлением БАС, а также представили примеры их решений.
"Образовательные задания, предложенные нашими ребятами и другими участниками турнира, станут основной для проведения соревнований среди школьников", — отметил руководитель команды, директор центра интеллектуальных робототехнических систем Политеха Сергей Сусарев.
Подготовленные политеховцами задачи отличались по уровню сложности и затрагивали разные аспекты программирования.
"Мы проанализировали существующие хакатоны для детей в сфере БАС. На основе этих данных продумали трассу для дрона, а также составили задания, которые необходимо на ней выполнить. Все наши задумки продемонстрировали жюри на реальных дронах", — рассказал Евгений Кайзеров.
Мероприятие состоялось при поддержке компании "Транспорт Будущего", федераций спортивного программирования и гонок дронов Самарской области.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения