Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал турнира в Катаре

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в ½ финала парного турнира категории WTA-1000 в Дохе.

Для этого в четвертьфинале им пришлось обыграть тандем Ирины Хромачевой (Россия) и Анны Данилиной (Казахстан). Счет — 6:4, 6:1 в пользу юных россиянок, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Шнайдер и Андреева допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. Хромачева и Данилина смогли реализовать два брейк-пойнта из четырех и допустили две двойные ошибки.

В следующем раунде турнира в Катаре российская пара сыграет с соперницами из Италии — Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Именно им россиянки проиграли в финале Олимпиады-2024.