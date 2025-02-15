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Хоккей Спорт

"Лада" одержала волевую победу над "Барысом" — 2:4

АСТАНА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, на "Барыс-Арене" в Астане прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и тольяттинской "Ладой".

В первом игровом отрезке подопечные Павла Зубова открыли счет в середине периода, шайба на счету Никиты Михайлова — 0:1.

Во втором периоде хозяева не просто отыграли преимущество забитой шайбой Мстислава Шипилина — 1:1, но и вовсе вышли вперед с броска в дальний верхний угол ворот от Кирилла Ляпунова — 2:1.

В середине третьего периода с атаки Данила Юртайкина и Архипа Неколенко сравнял счет и оформил дубль Никита Михайлов — 2:2. За две минуты до конца матча переломную шайбу забрасывает Ожгихин —2:3, а спустя 30 секунд уже в пустые ворота спокойно закатывает Дмитрий Кугрышев — 2:4.
"Лада" прерывает 10 матчевую серию без побед.

Следующий матч волжане проведут 19 февраля в Тольятти. Соперником станет ХК "Салават Юлаев".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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