"Лада" одержала волевую победу над "Барысом" — 2:4

В субботу, 15 февраля, на "Барыс-Арене" в Астане прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и тольяттинской "Ладой".

В первом игровом отрезке подопечные Павла Зубова открыли счет в середине периода, шайба на счету Никиты Михайлова — 0:1.

Во втором периоде хозяева не просто отыграли преимущество забитой шайбой Мстислава Шипилина — 1:1, но и вовсе вышли вперед с броска в дальний верхний угол ворот от Кирилла Ляпунова — 2:1.

В середине третьего периода с атаки Данила Юртайкина и Архипа Неколенко сравнял счет и оформил дубль Никита Михайлов — 2:2. За две минуты до конца матча переломную шайбу забрасывает Ожгихин —2:3, а спустя 30 секунд уже в пустые ворота спокойно закатывает Дмитрий Кугрышев — 2:4.

"Лада" прерывает 10 матчевую серию без побед.

Следующий матч волжане проведут 19 февраля в Тольятти. Соперником станет ХК "Салават Юлаев".