На одной волне с Солнцем: РТРС сделает воздействие весенней интерференции незаметным для телезрителей

С 18 февраля по 15 марта с 12:10 до 14:06 в Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.

Два раза в год, весной и осенью, солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в "Кабинете телезрителя" (Работа объектов вещания), а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.

График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Самарской области 2025: