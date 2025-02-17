На одной волне с Солнцем: РТРС сделает воздействие весенней интерференции незаметным для телезрителей

С 18 февраля по 15 марта с 12:10 до 14:06 в Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.
Два раза в год, весной и осенью, солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей.
График влияния интерференции на телеприем в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в "Кабинете телезрителя" (Работа объектов вещания), а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".
Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.
График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Самарской области 2025:
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Программа
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Период интерференции
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Период интерференции (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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Цифровое эфирное вещание
(первый и второй мультиплексы)
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18 февраля – 15 марта
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с 12:10 час. до 14:06 час.
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Эфирное радиовещание
«Вести ФМ»
«Маяк»
«Радио России»
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18 февраля – 11 марта
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с 12:32 час. до 13:28 час.
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Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»
(«Самарское Губернское радио»,
«Самарское Губернское Телевидение»)
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21 февраля – 13 марта
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с 12:18 час. до 13:02 час.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!