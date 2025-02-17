AI-сервисы Сбера усилят безопасность спортсменов по горнолыжному спорту

К чемпионату России по горнолыжному спорту, который впервые проходит на курорте "Манжерок" с 13 по 16 февраля 2025 года, Сбер с помощью умных сервисов усилит безопасность участников. AI-сервисы Сбера объединены в единую систему. Решения на базе компьютерного зрения анализируют данные с видеокамер наблюдения, аудиосервисы оценивают радиоэфир, а геосервисы отслеживают местонахождение спасателей.
Умные сервисы помогают отслеживать ситуацию на туристических объектах, так AI-система в режиме реального времени отображает обстановку на цифровом двойнике склонов. Это помогает лучше управлять ситуацией и мгновенно реагировать на любые проблемы на горнолыжных спусках. Если происходит инцидент, система мгновенно подаёт сигнал о происшествии спасателям и передаёт им по рации команды на естественном языке.
Например, если человек дольше 10 секунд лежит на склоне, то система распознаёт это как инцидент и подаёт сигнал спасателям. В случае подтверждения внештатной ситуации, спасатели максимально оперативно ― в среднем за 3 минуты ― прибывают на место происшествия.
Умные решения также способны выявлять неуверенное катание людей на склонах, нарушение ими скоростного режима и другие рисковые ситуации, которые могут привести к падениям и травмам.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что каждый спортсмен, турист и любитель активного отдыха должен чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в том, что при необходимости ему вовремя окажут помощь. "Технологии искусственного интеллекта помогают нам обеспечить такую защиту. Этой зимой мы начали применять новые AI-решения на склонах курорта "Манжерок" на Горном Алтае. Также планируем расширить применение умных технологий на летних трассах курорта, чтобы обеспечить безопасность на велосипедных и пешеходных маршрутах", — заявил Станислав Кузнецов.
В будущем планируется расширить функционал AI-сервисов. Например, умные решения смогут помочь оптимизировать загруженность подъёмников, ресторанов, пунктов проката и работу ресепшен.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!