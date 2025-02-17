Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй крут турнира в ОАЭ

В Дубае в матче первого круга турнира категории WTA-1000 встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и ее соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга.

Игра закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Самсонова шесть раз подал навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Павлюченковой пять эйсов и две двойные ошибки. Она не заработала ни одного брейк-пойнта. Отметим, что Павлюченкова по ходу матча брала медицинский тайм-аут, пишет championat.com.