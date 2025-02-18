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Страхование Финансы

"Росгосстрах" предлагает автомобилистам защиту от "бесполисных" — включая самокатчиков

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитить свой автомобиль от недобросовестных водителей, выезжающих на дорогу без ОСАГО, а также от тех, на кого не распространяются требования страховать свою гражданскую ответственность, — например, пользователей электросамокатов, — теперь можно за очень небольшую сумму. "Росгосстрах" запустил продажи коробочного страхового продукта "Защита от бесполисных". Он позволит получить возмещение за ущерб, причиненный застрахованной машине другими участниками дорожного движения — без ОСАГО или с поддельным полисом.

Страховым риском, включенным в покрытие этого продукта, является повреждение автомобиля (включая и полную конструктивную гибель) в результате ДТП по вине другого водителя, а также по вине самокатчиков, велосипедистов, пешеходов. На страхование принимаются как новые, так и подержанные легковые автомобили, со сроком эксплуатации до 20 лет. Страховая сумма для этого продукта составляет 400 тыс. рублей, стоимость годового полиса — всего 2 тыс. рублей.

"Безусловно, большинство автовладельцев понимают важность требования оформить ОСАГО, однако, по разным оценкам, от 5% до 10% водителей выезжают на дорогу без полиса — либо не имеют его вовсе, либо просрочили, либо не допущены к управлению конкретным авто. И происшествия по вине таких водителей чреваты для законопослушных участников движения проблемами и перспективой получения компенсации за ущерб через суд. То же самое касается и пользователей средств индивидуальной мобильности, которые в последние годы все чаще мелькают в сводках о ДТП, — отмечает начальник управления разработки и развития продуктов ПАО СК "Росгосстрах" Виктория Алтухова. — С учетом этой ситуации мы и выпустили для автомобилистов доступный по цене продукт "Защита от бесполисных", который позволяет получить возмещение в своей страховой компании, а не устраивать разборки с виновником аварии".

По словам Виктории Алтуховой, уже сейчас продукт можно купить у страховых агентов и в офисах "Росгосстраха", а также у партнеров страховщика. А в скором времени оформить этот полис можно будет за считанные минуты на официальном сайте компании.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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