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Государство и Бизнес Экономическая политика

Малый бизнес и "Транснефть - Приволга" обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 февраля 2025 года в 11:00 на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) состоится первая в этом году ярмарка поставщиков. Это открытая площадка для рабочего взаимодействия и прямых переговоров между субъектами малого и среднего предпринимательства региона и крупным предприятием-заказчиком. На ярмарке кооперации и сбыта представители АО "Транснефть - Приволга" презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, местные поставщики узнают о нуждах предприятия, и получат возможность стать партнером компании.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.

"Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и потенциальных поставщиков. Крупные компании здесь презентуют условия сотрудничества, потребность в товарах и услугах, а малые предприятия получают возможность договориться о поставках с индустриальным партнером, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания, выступающая потенциальным заказчиком на предстоящей ярмарке, заинтересована в предприятиях, зарекомендовавших себя при выполнении строительно-монтажных работ на особо опасных и технологически сложных объектах.

Важной частью мероприятия будут переговоры в формате В2В, каждая организация сможет презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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