Малый бизнес и "Транснефть - Приволга" обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

27 февраля 2025 года в 11:00 на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) состоится первая в этом году ярмарка поставщиков. Это открытая площадка для рабочего взаимодействия и прямых переговоров между субъектами малого и среднего предпринимательства региона и крупным предприятием-заказчиком. На ярмарке кооперации и сбыта представители АО "Транснефть - Приволга" презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, местные поставщики узнают о нуждах предприятия, и получат возможность стать партнером компании.
Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.
"Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и потенциальных поставщиков. Крупные компании здесь презентуют условия сотрудничества, потребность в товарах и услугах, а малые предприятия получают возможность договориться о поставках с индустриальным партнером, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Компания, выступающая потенциальным заказчиком на предстоящей ярмарке, заинтересована в предприятиях, зарекомендовавших себя при выполнении строительно-монтажных работ на особо опасных и технологически сложных объектах.
Важной частью мероприятия будут переговоры в формате В2В, каждая организация сможет презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?