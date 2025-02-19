Два человека спасены при тушении пожара в квартире на ул. Мичурина в Самаре

Во вторник, 18 февраля, в 21:53 в многоквартирном жилом доме на ул. Мичурина, 138 в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В квартире на 11-м этаже горели домашние вещи. Огонь охватил площадь в 10 "квадратов". На тушение были направлены 42 огнеборца и 11 единиц техники.
Пожар был ликвидирован в 22:38
Огнеборцам удалось спасти двух человек. Самостоятельно из здания эвакуировались 70 человек, включая 30 детей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !