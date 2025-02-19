Два человека спасены при тушении пожара в квартире на ул. Мичурина в Самаре

Во вторник, 18 февраля, в 21:53 в многоквартирном жилом доме на ул. Мичурина, 138 в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В квартире на 11-м этаже горели домашние вещи. Огонь охватил площадь в 10 "квадратов". На тушение были направлены 42 огнеборца и 11 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 22:38

Огнеборцам удалось спасти двух человек. Самостоятельно из здания эвакуировались 70 человек, включая 30 детей.