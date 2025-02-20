АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги отборочного тура фестиваля-конкурса "Созвездие Транснефть", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Конкурсное мероприятие объединило более 30 работников предприятия и членов их семей. Участники творческого состязания выступили в пяти жанрах — вокал, художественное слово, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальный и театральные жанры. На суд жюри было представлено 16 номеров на тему Великой Победы.
При определении победителей экспертная комиссия учитывала ряд критериев — соответствие тематике фестиваля-конкурса, уровень сложности, техника исполнения и др. Подготовка самодеятельных артистов позволила раскрыть заявленную тему и отразить в художественных номерах значимость юбилейной даты. Все выступления были эмоциональными и проникновенными, что не оставило равнодушными ни участников, ни зрителей, ни членов жюри. С первых конкурсных номеров жюри оценили талант сотрудников АО "Транснефть - Приволга" и убедились в том, что фестиваль для них — нужный и долгожданный.
"На мой взгляд, этот замечательный конкурс поможет найти и поддержать талантливых исполнителей среди наших сотрудников, а атмосфера события неизменно вдохновляет на творческий поиск и способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Я благодарен всем участникам фестиваля за то, что они дарят нам частичку своей души, своего сердца, своего творчества!", — отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.
По итогам конкурсной программы определились сильнейшие коллективы и исполнители. Лучшие из них примут участие в следующем туре фестиваля-конкурса "Созвездие Транснефть".
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????