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Общество

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги отборочного тура фестиваля-конкурса "Созвездие Транснефть", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсное мероприятие объединило более 30 работников предприятия и членов их семей. Участники творческого состязания выступили в пяти жанрах — вокал, художественное слово, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальный и театральные жанры. На суд жюри было представлено 16 номеров на тему Великой Победы.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

При определении победителей экспертная комиссия учитывала ряд критериев — соответствие тематике фестиваля-конкурса, уровень сложности, техника исполнения и др. Подготовка самодеятельных артистов позволила раскрыть заявленную тему и отразить в художественных номерах значимость юбилейной даты. Все выступления были эмоциональными и проникновенными, что не оставило равнодушными ни участников, ни зрителей, ни членов жюри. С первых конкурсных номеров жюри оценили талант сотрудников АО "Транснефть - Приволга" и убедились в том, что фестиваль для них — нужный и долгожданный.

"На мой взгляд, этот замечательный конкурс поможет найти и поддержать талантливых исполнителей среди наших сотрудников, а атмосфера события неизменно вдохновляет на творческий поиск и способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Я благодарен всем участникам фестиваля за то, что они дарят нам частичку своей души, своего сердца, своего творчества!", — отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.

По итогам конкурсной программы определились сильнейшие коллективы и исполнители. Лучшие из них примут участие в следующем туре фестиваля-конкурса "Созвездие Транснефть".

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