Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" - 28:32

В своем третьем матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 28:32 (13:16).

Впервые ростовчанки оказались впереди лишь на 22-й минуте, а до этого их публика уже вовсю затосковала по целому ряду отсутствующих основных игроков. Хотя многие предполагали, что и без группы "лазаретчиков" хозяйки поля с окопавшейся на пять ступенек ниже "Ладой" не испытают особых проблем.

Но гости, которым на этом выезде остро не хватало повредившей колено Ольги Горшениной, сразу дали всем понять, что роль статистов не для них. Два первых точных "выстрела" были совершены по воротам вице-чемпионок. И довольно долго наши хладнокровно отражали натиск "Ростов-Дона", который вплоть до своего первого тайм-аута, взятого на 19-й минуте, на безоговорочного фаворита матча не походил. Четырежды он восстанавливал равенство в счете. Однако вновь и вновь волжанки, у которых Юлия Кунцевич в "рамке" была близка к полусотне процентов "спасений", отрывались от него на один-два шага.

Вняв призывам Ирины Дибировой во время "летучки", хозяйки площадки как с цепи сорвались. "Минус 2" они отыграли за сорок (!) секунд — 10:10. А когда спустя еще немного времени перетянули-таки одеяло на себя (12:11), теперь уже штаб "Лады" осознал, что без командной паузы и ему не обойтись. Радикальными перестроениями в составе гости попытались ростовчанок озадачить с новой силой. Но вместо этого недоглядели за Екатериной Зеленковой, оформившей дубль. А затем и нарвались на контратаку с Анной Сень на острие.

Так на коротком отрезке "минус 1" превратился в "минус 4", после чего принимающая сторона хоть и засбоила в атаке, зато щегольнула вдохновением своего вратаря. При счете 16:12 Юлия Грацкевич трижды кряду в сложных ситуациях отвела угрозу от своих владений. Алина Сокова ее "голом в раздевалку" все-таки расколдовала, покончив заодно и с "засухой", которая у "Лады" растянулась на пять с половиной минут. Но дефицит в три мяча стал все же весомой расплатой для наших за череду неурядиц, предваривших антракт.

Если до него главной грозой дончанок себя проявили Екатерина Терлецкая с Алёной Блохиной, забившие по три гола с игры, то после перерыва Елизавета Малашенко взяла лидерскую ношу у гостей на себя. Личный счет будущая обладательница приза лучшей в составе волжанок открыла по прошествии двух минут второй половины и в дальнейшем еще пять раз расстреляла белорусского стража ростовских ворот. Но в местной колоде нашлась своя козырная дама с точно таким же суммарным вкладом и аналогичным титулом по итогам матча — Кристина Кожокарь. Два ее результативных дуплета — в самом начале тайма и на 37-й минуте (четыре гола из ростовских шести!) — увели желто-черных еще дальше вперед, на "плюс 5". И совсем уж далеко нас от спасения отбросило на 43-й минуте, когда разрыв достиг шести мячей. Обычно "Ростов-Дон" такую фору не расплескивает. Уверенно держался он за нее и в этот раз, хотя "Лада" его все же напоследок озадачила. Вряд ли сильно напугала, но точно напрягла.

За треть тайма до конца на поле у волжанок высыпала молодая поросль с Алёной Осиповой в центре. И как раз 13-й номер активничал в этой компании больше других. Сперва Алёна выдала не глядя голевой пас-конфетку Яне Жилинскайте. И если бы в очередной атаке ей повезло с броском (мяч потряс обе штанги и в сетку не проник), прежние завоевания дончанок урезались бы наполовину. До "минус трех" за шесть без малого минут до конца дело в тот момент не дошло, но хозяек поля этот всплеск противника приободрил.

С интервалом в минуту они дважды поразили цель, которая во втором случае оказалась без присмотра (после перерыва волжанки регулярно сажали на лавку своего голкипера, действуя у чужих ворот всемером). Так последние надежды "Лады" превратились в пыль. Однако даже в безнадежной ситуации наши рук не опустили, выиграли концовку (3:1) и перед важнейшей домашней дуэлью с "Кубанью" какими-то эмоциями позитивного характера, наверное, обзавелись.