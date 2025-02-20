Более 100 млрд рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области

С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил 109 млрд рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития Самарской области.
Число официально зарегистрированных самозанятых в настоящий момент превышает 292 тысячи человек. Сумма налогов, уплаченных пользователями специального налогового режима за период его действия, составила 4,3 млрд рублей.
В Самарской области создаются все необходимые условия для развития проектов начинающих предпринимателей — это одна из ключевых задач в работе областного Правительства. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции.
"Для плательщиков налога на профессиональный доход сегодня доступны самые разные инструменты: образовательные программы, микрозаймы под 1% годовых, инструменты продвижения продукции и многое другое. Мы приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми возможностями, созданными в регионе", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.
Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению и др.
Одним из наиболее востребованных инструментов поддержки для самозанятых производителей товаров ручной работы в Самарской области стали ярмарки. Они регулярно проходят как самостоятельные события, так и встраиваются в программы крупных региональных мероприятий.
"Для начинающих мастеров — это большая поддержка, ведь когда только начинаешь свой путь, требуется много финансовых вложений, а здесь тебе дают бесплатную площадку, и это огромная помощь", — отметила самозанятая из Тольятти Екатерина Демина.
Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.
Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.
Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?