ВСК выяснил, какие марки авто страдают от вандалов сильнее всего

В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, число происшествий по данному риску в рамках каско выросло на 19,4%. Пик вандализма приходится на весну, а самые опасные для авто регионы — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
По оценкам Страхового Дома ВСК, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%.
Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%).
В число регионов, где чаще всего происходили повреждения авто из-за противоправных действий вандалов, вошли:
- Москва (27%)
- Московская область (16%)
- Санкт-Петербург (8%)
- Краснодарский край (4,6%)
- Самарская область (2,8%)
- Татарстан (2,4%)
- Нижегородская область (1,9%)
- Свердловская область (1,9%)
В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов — Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%). Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%).
В основном по вине третьих лиц страдают автомобили физических лиц — доля корпоративных авто в общей структуре обращений по каско по данному риску составляет всего 13%. На мужчин приходится 35% страховых событий.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая