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Страхование Финансы

ВСК выяснил, какие марки авто страдают от вандалов сильнее всего

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, число происшествий по данному риску в рамках каско выросло на 19,4%. Пик вандализма приходится на весну, а самые опасные для авто регионы — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

По оценкам Страхового Дома ВСК, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%.

Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%).

В число регионов, где чаще всего происходили повреждения авто из-за противоправных действий вандалов, вошли:

  • Москва (27%)
  • Московская область (16%)
  • Санкт-Петербург (8%)
  • Краснодарский край (4,6%)
  • Самарская область (2,8%)
  • Татарстан (2,4%)
  • Нижегородская область (1,9%)
  • Свердловская область (1,9%)

В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов — Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%). Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%).

В основном по вине третьих лиц страдают автомобили физических лиц — доля корпоративных авто в общей структуре обращений по каско по данному риску составляет всего 13%. На мужчин приходится 35% страховых событий.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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