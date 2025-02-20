ВСК выяснил, какие марки авто страдают от вандалов сильнее всего

В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, число происшествий по данному риску в рамках каско выросло на 19,4%. Пик вандализма приходится на весну, а самые опасные для авто регионы — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

По оценкам Страхового Дома ВСК, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%.

Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%).

В число регионов, где чаще всего происходили повреждения авто из-за противоправных действий вандалов, вошли:

Москва (27%)

Московская область (16%)

Санкт-Петербург (8%)

Краснодарский край (4,6%)

Самарская область (2,8%)

Татарстан (2,4%)

Нижегородская область (1,9%)

Свердловская область (1,9%)

В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов — Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%). Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%).

В основном по вине третьих лиц страдают автомобили физических лиц — доля корпоративных авто в общей структуре обращений по каско по данному риску составляет всего 13%. На мужчин приходится 35% страховых событий.