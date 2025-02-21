В Самаре пройдет концерт фестиваля "Дороги Победы"

В понедельник, 17 марта, в 19:00, в Самарском театре драмы им. Горького пройдет концерт музыкального фестиваля "Дороги Победы" (6+).

Самара станет одним из четырех городов, принимающих фестиваль. Концерты пройдут также в Якутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Организатором фестиваля выступает Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Главным действующим лицом концерта в Самаре станет симфонический оркестр музыкального театра им. Шаляпина "Северная Симфония". Выступление пройдет при участии молодых голосов Санкт-Петербурга, а также сводного хора Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. За дирижерским пультом — маэстро Фабио Мастранджело.