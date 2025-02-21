Владимир Василенко поработает общественником

Владимир Василенко, до ноября прошлого года занимавший пост зампреда правительства Самарской области, возглавил комиссию по имущественным, жилищным вопросам, благоустройству и развитию территорий Общественного совета при региональном Уполномоченном по правам человека.

Об этом сообщается в телеграм-канале омбудсмена Елена Лапушкиной. "Опытный хозяйственник, член Общественного совета", - написала она про Владимира Василенко.

Напомним, Владимир Василенко вошел в правительство области в октябре 2023 г., возглавив министерство энергетики и ЖКХ. На тот момент ему уже было 67 лет. В сформированном Вячеславом Федорищевым составе правительства он получил портфель зампреда, однако проработал в этом статусе недолго.

До прихода в областной кабинет министров Владимир Василенко долгие годы работал в администрации Самары, где отвечал за ЖКХ и благоустройство, почти 10 лет занимал пост вице-мэра.