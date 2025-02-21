Владимир Василенко поработает общественником

Владимир Василенко, до ноября прошлого года занимавший пост зампреда правительства Самарской области, возглавил комиссию по имущественным, жилищным вопросам, благоустройству и развитию территорий Общественного совета при региональном Уполномоченном по правам человека.
Об этом сообщается в телеграм-канале омбудсмена Елена Лапушкиной. "Опытный хозяйственник, член Общественного совета", - написала она про Владимира Василенко.
Напомним, Владимир Василенко вошел в правительство области в октябре 2023 г., возглавив министерство энергетики и ЖКХ. На тот момент ему уже было 67 лет. В сформированном Вячеславом Федорищевым составе правительства он получил портфель зампреда, однако проработал в этом статусе недолго.
До прихода в областной кабинет министров Владимир Василенко долгие годы работал в администрации Самары, где отвечал за ЖКХ и благоустройство, почти 10 лет занимал пост вице-мэра.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра