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Власть и политика

Владимир Василенко поработает общественником

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Василенко, до ноября прошлого года занимавший пост зампреда правительства Самарской области, возглавил комиссию по имущественным, жилищным вопросам, благоустройству и развитию территорий Общественного совета при региональном Уполномоченном по правам человека.

Фото: https://t.me/ombudsman63

Об этом сообщается в телеграм-канале омбудсмена Елена Лапушкиной. "Опытный хозяйственник, член Общественного совета", - написала она про Владимира Василенко.

Напомним, Владимир Василенко вошел в правительство области в октябре 2023 г., возглавив министерство энергетики и ЖКХ. На тот момент ему уже было 67 лет. В сформированном Вячеславом Федорищевым составе правительства он получил портфель зампреда, однако проработал в этом статусе недолго.

До прихода в областной кабинет министров Владимир Василенко долгие годы работал в администрации Самары, где отвечал за ЖКХ и благоустройство, почти 10 лет занимал пост вице-мэра.

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