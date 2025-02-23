СберИнвестиции: Самарская область вошла в число лидеров по количеству мужчин-инвесторов

Самарская область вошла в число лидеров по количеству мужчин-инвесторов в СберИнвестициях.
Всего в 2024 году брокерский счет в СберИнвестициях открыли на 60% больше мужчин, чем годом ранее. Средний объем активов в портфеле увеличился на 16%, а общее число сделок — на 15%. Таковы результаты исследования, которое СберИнвестиции провели к 23 февраля.
В СберИнвестициях мужчины составляют 57% от числа всех инвесторов. Среди подростков, открывших брокерский счет в Сбере, этот показатель выше — 79%. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет. Открывают брокерский счет чаще всего в 34 года.
За прошлый год мужчины совершили на 15% больше сделок, чем годом ранее. Средний объём активов в их портфелях увеличился на 16%. Это значит, что мужчины все чаще выбирают вложения в фондовый рынок для преумножения своего капитала.
Отметим, что итоговый результат зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее большинство мужчин придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. Так, по объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%. Кроме того, несмотря на рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, по количеству покупателей среди мужчин акции обошли их в полтора раза. Лидируют в портфелях акции Сбера, Газпрома, Лукойла, Сургутнефтегаза, Норникеля, Татнефти, Роснефти, Северстали, Новатэка и Транснефти.
Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в ТОП регионов по числу мужчин-инвесторов вошли Самарская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. При этом наибольшая доля мужчин среди инвесторов в Чеченской Республике, Республике Крым, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.
Отметим, что СберИнвестиции помогают начать инвестировать, сформировать сбалансированный портфель и получить доступ к качественной аналитике всем инвесторам, вне зависимости от их стратегии, пола и возраста. Так, в приложении брокера можно найти обучающие курсы и статьи в разных форматах, подборки самых перспективных бумаг, аналитические обзоры и другие полезные материалы.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!