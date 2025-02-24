Сенатор Андрей Кислов провел прием граждан и проверил ход модернизации оросительной системы в Приволжском районе

Сенатор Андрей Кислов в рамках региональной недели посетил с рабочей поездкой Приволжский район Самарской области, где встретился с семьями участников СВО, а также ознакомился с ходом реконструкции объектов мелиорации.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов посетил с рабочей поездкой Приволжский район Самарской области.

Сенатор провел личный прием граждан, в котором приняли участие представители пяти семей военнослужащих — участников специальной военной операции. Обсуждались различные меры поддержки и оказание материальной помощи для решения бытовых вопросов. Подобные встречи с родственниками участников СВО Андрей Кислов проводит регулярно.

На встрече также присутствовал глава муниципалитета Евгений Богомолов. Глава района рассказал сенатору о работе по поддержке участников спецоперации и их семей, которая проводится в Приволжье. Приволжцы, как и многие другие жители Самарской области, активно участвуют в волонтерском движении, в рамках которого ведется постоянная и системная работа по сбору гуманитарной помощи для бойцов, оказывается адресная помощь семьям участников СВО. Андрей Кислов отметил, что сплочение россиян, единение всего общества делает Россию сильнее и, несомненно, помогает достичь всех целей СВО.

Накануне Дня защитника Отечества в Самарской области по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были введены новые региональные единовременные выплаты для разных категорий граждан, которые заключат контракт с министерством обороны России с 24 февраля 2025 года.

Так, 2,1 млн рублей будут выплачиваться всем гражданам, заключившим контракт. 3,6 млн рублей получат офицеры, которые примут решение отправиться на СВО, такую же сумму получат бойцы, повторно заключившие контракт. Это дополнительные меры к тем, которые предусмотрены по линии минобороны России. Также в Самарской области ведется комплексная работа по обеспечению мерами поддержки участников СВО и членов их семей. В настоящее время перечень льгот и социальных гарантий бойцам и их близким значительно расширен. Сейчас таких мер поддержки более 40.

Также в ходе поездки в Приволжский район сенатор осмотрел площадку насосной станции подкачки, где в рамках модернизации второй очереди Спасской оросительной системы выполнены работы по ее реконструкции. По словам главы района, вопросам орошения последнее время уделяется повышенное внимание. Проекты по восстановлению и строительству мелиоративной системы активно поддерживаются и федеральным центром, и региональными властями. Мелиорация для районов, расположенных в зоне рискованного земледелия, в том числе Приволжского района — залог получения высоких урожаев, выращивания экономически выгодных культур, роста объемов сельскохозяйственного производства.

Кроме того, Андрей Кислов посетил территорию усадьбы Самариных, которая находится в историческом центре села Приволжье. Это объект культурного наследия регионального значения, который был построен 140 лет назад. По традиции здесь проводятся народные гулянья и праздники, это любимое памятное место приволжцев. В 2024 году здесь завершился капитальный ремонт одного из культурно-исторических зданий усадьбы, где планируется разместить муниципальный краеведческий музей.