Журнал "Цифра" — лучший в продвижении технологий будущего

В Самаре подведены итоги регионального этапа премии "Серебряный Лучник". Названы пятнадцать лучших проектов в области коммуникаций за 2024 год. Победителем в номинации "Продвижение технологий будущего" стал проект "Цифра", реализуемый порталом "Волга Ньюс" и Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

За 15 лет жизни премии "Серебряный Лучник - Самара" в ней приняли участие более 700 проектов, свыше 4,5 тыс. авторов и авторских коллективов. 2024-й стал для регионального этапа рекордным по числу заявок — в копилку самарского "Лучника" добавлен 61 проект. Наибольшее количество работ было представлено в номинациях "Культурно-просветительские проекты", "Продвижение государственных и общественных программ", "Лучший студенческий проект", "Земля открытий".

Спецпроект ПГУТИ и портала "Волга Ньюс" — научно-практический журнал "Цифра" — стал победителем регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник - Самара 2024" в номинации "Продвижение технологий будущего". В этой категории рассматривали проекты, направленные на популяризацию науки и новых технологий.

Целевая аудитория "Цифры" — абитуриенты, будущие ИТ-специалисты и их родители. Проект показывает перспективность российских телекоммуникаций/ИТ для обучения и трудоустройства, простым языком объясняет сложные явления. И главное — отвечает на вопросы, волнующие абитуриентов и их родителей: Можно ли поступить в вуз без экзаменов? Почему HR выбирают "хорошистов", а не "отличников"? Почему надо участвовать в олимпиадах? В какую компанию пойти на стажировку? Какую специальность выбрать? Какие специалисты нужны работодателю?

К настоящему моменту выпущено четыре номера — в печатном и интернет-формате. Подготовлено более 90 материалов: интервью с выпускниками, преподавателями, представителями крупных ИТ-компаний, обзоры и научно-популярные статьи, которые суммарно набрали более 1,5 млн просмотров. Ряд публикаций вышел в топ поисковой выдачи.

Всего в рамках церемонии "Лучника" были награждены авторы 15 лучших работ. "В этом году изменилась система оценки проектов национальной премии, в отдельных номинациях разрыв в оценках оказался незначительным, счет шел на сотые доли! Поэтому решили отметить не только победителей, но и призеров — авторов проектов, максимально близких к лидерским результатам", - прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".