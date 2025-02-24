В Ставропольском и Сергиевском районе временно отключат свет 25 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Светлодольк

25.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Сок

25.02.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая);

25.02.2025 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Колхозная, ул. Карла Маркса);

25.02.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная);

25.02.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, проезд Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. Верхне-Полевая, проезд Южный, проезд Восточный).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.