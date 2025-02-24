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В СамГТУ разработали устройство для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда студентов и преподавателей инженерно-технологического факультета Самарского политеха создала уникальное устройство, которое позволяет исследовать свойства ферритовых материалов в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), сообщает пресс-служба вуза.

Эти материалы, состоящие из соединений оксидов железа, никеля, кобальта и других элементов, обладают особыми магнитными и диэлектрическими свойствами. Они широко используются в СВЧ-технике, работающей на высоких уровнях мощности: аппаратуре беспроводной связи, системах радиолокации и радионавигации, высокочастотных измерительных приборах и т. п.

СВЧ-системы — это основа всей современной радио- и микроэлектроники. Чем выше у устройства частота распространения сигнала, тем больше информации в единицу времени оно способно передать. Интернет, сотовая связь, управляющие и навигационные системы — все сегодня построено на СВЧ-технологиях.

Устройства на основе СВЧ-ферритов — неотъемлемые элементы высокомощной СВЧ-техники. Однако в Поволжье нет специализированных лабораторий, способных определять электрофизические параметры ферритовых материалов и покрытий. Самарское предприятие, которое изготавливает ферриты, вынуждено отправлять готовые изделия в Санкт-Петербург и ждать результата испытаний не меньше месяца.

Студенты и преподаватели Самарского политеха решили создать собственное устройство оригинальной конструкции для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов. Оно может существенно упростить процедуру и ускорить процесс испытаний.

Разработчики подали заявку на конкурс грантов инновационного фонда Самарской области и создали действующий макет установки. Кроме того, они привлекли производителя отечественных рефлектометров ООО "ПЛАНАР" в качестве индустриального партнера. При его поддержке была создана программа для автоматической обработки данных измерений электрофизических характеристик СВЧ-ферритов.

Уникальность разработки в том, что она позволяет проводить исследования электрофизических параметров как ферритовых, так и диэлектрических материалов в сверхвысоком диапазоне частот. При этом особенности конструкции и алгоритма программы учитывают требования нового ГОСТа по измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь ферритов, вступающего в силу только в 2025 году.

Сейчас проект находится на стадии испытаний. Разработчики проводят практические испытания на различных образцах изделий и планируют завершить эксперименты в течение ближайших полутора месяцев. Это позволит им выйти на рынок с готовым решением.

Добавим, что СамГТУ участвует в проекте по созданию межвузовского кампуса. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Самарской области планируется построить современный межвузовский кампус. Цель проекта — создать инновационную образовательную среду, которая будет способствовать развитию науки и образования в регионе.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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