Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта "Гений места"

Две модельные библиотеки Тольятти вошли в число победителей конкурсного отбора федерального проекта "Гений места" на 2025 год.
Проект, инициированный Министерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой, направлен на создание современной инфраструктуры для развития креативных индустрий в регионах. Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья".
На базе отобранных учреждений открываются "точки концентрации талантов", где кураторы оказывают методическую и информационную поддержку творческим инициативам жителей. Посетители могут осваивать навыки по одному из 14 направлений креативных индустрий, а также изучать специализированную литературу.
В Тольятти участниками проекта стали:
• Библиотека добрососедства, которая займется изучением, обобщением и продвижением знаний об исторической и культурной ценности микрорайона Шлюзовой. Здесь горожане смогут получить знания в области архитектуры, урбанистики и креативного туризма.
• Модельная центральная библиотека им. В. Н. Татищева, которая станет центром по направлению "Креативный туризм". В библиотеке будут проходить встречи молодежи с профессионалами в сфере туризма, исторического просвещения и культуры. Также планируется создание интерактивной карты "Нескучный Тольятти" с малоизвестными фактами о городе. Этот веб-ресурс станет полезным инструментом для развития туристических маршрутов.
Проект "Гений места" реализуется в рамках федерального проекта "Придумано в России" и направлен на поддержку креативных инициатив и развитие творческого потенциала регионов.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????