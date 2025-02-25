Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта "Гений места"

Две модельные библиотеки Тольятти вошли в число победителей конкурсного отбора федерального проекта "Гений места" на 2025 год.

Проект, инициированный Министерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой, направлен на создание современной инфраструктуры для развития креативных индустрий в регионах. Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья".

На базе отобранных учреждений открываются "точки концентрации талантов", где кураторы оказывают методическую и информационную поддержку творческим инициативам жителей. Посетители могут осваивать навыки по одному из 14 направлений креативных индустрий, а также изучать специализированную литературу.

В Тольятти участниками проекта стали:

• Библиотека добрососедства, которая займется изучением, обобщением и продвижением знаний об исторической и культурной ценности микрорайона Шлюзовой. Здесь горожане смогут получить знания в области архитектуры, урбанистики и креативного туризма.

• Модельная центральная библиотека им. В. Н. Татищева, которая станет центром по направлению "Креативный туризм". В библиотеке будут проходить встречи молодежи с профессионалами в сфере туризма, исторического просвещения и культуры. Также планируется создание интерактивной карты "Нескучный Тольятти" с малоизвестными фактами о городе. Этот веб-ресурс станет полезным инструментом для развития туристических маршрутов.

Проект "Гений места" реализуется в рамках федерального проекта "Придумано в России" и направлен на поддержку креативных инициатив и развитие творческого потенциала регионов.