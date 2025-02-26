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Образование Общество

Ученые Самарского политеха стали победителями всероссийского конкурса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заведующему кафедрой "Теоретическая и общая электротехника" СамГТУ, профессору Владимиру Козловскому, доцентам Александру Саксонову и Александру Подгорниему, профессору Павлу Николаеву и ассистенту Олегу Ибрагимову присвоены звания "Инженер года" по итогам одноименного конкурса, сообщает пресс-служба вуза.

Эксперты из Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова оценили вклад ученых в инженерную отрасль и научно-техническое развитие страны. Кроме того, имена Владимира Козловского и Павла Николаева внесли в Реестр профессиональных инженеров России.

Многие разработки политеховцев — победителей конкурса, запатентованы и  внедрены в производство. В частности, унифицированный автомобильный электромоторедуктор с улучшенными характеристиками, созданный Олегом Ибрагимовым, используется в конструкции автомобилей "ГАЗель" и "Соболь". Александр Саксонов разработал компьютерную программу для прогнозирования и влияния стабильности технологического процесса производства электромеханического преобразователя генератора на вероятность его безотказной работы в автомобиле.

Разработки Александра Подгорнего также внедрены в практику автомобильного производства. Они направлены на совершенствование способов обеспечения качества современного автомобильного электрооборудования по критериям электромагнитной совместимости.

Всероссийский конкурс "Инженер года-2024" проводится 25 раз под эгидой Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова. Это крупнейший социальный проект, реализуемый в России для выявления и распространения опыта и достижений инженерных кадров.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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