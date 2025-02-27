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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел первое заседание проектного офиса по развитию территории исторического поселения Самары

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев провел первое заседание проектного офиса по содействию развития территории и сохранению объектов культурного наследия исторического поселения регионального значения города Самары. Обсуждались планы работы и ключевые задачи на ближайшее время.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Проектный офис был создан в начале феврале по распоряжению губернатора Самарской области. В его состав вошли руководители регионального правительства, администрации Самары, архитекторы, общественные деятели, эксперты, представители различных организаций. В числе основных задач проектного офиса — подготовка нормативных правовых документов, инвентаризация ценных градоформирующих объектов, сохранение объектов культурного наследия (ОКН), разработка государственной и муниципальных программ сохранения культурного наследия.

"Сегодня проводим первое заседание проектного офиса. Цели его мы предметно обсуждали еще в прошлом году. Общая наша цель — сохранение исторического наследия города, развитие Самары в самых лучших системных подходах. По тактике мы определили предметные, локальные задачи, которые начинаем реализовывать в первую очередь, — сказал Вячеслав Федорищев. — Договаривались, что сформируем программу "100 ОКН", чтобы систематизировать видение нашей работы на 5 лет, какими объектами будем заниматься, понять, по какому пути жизни здания пойти. Была проведена серьезная и системная работа, программу подготовили. Это первый шаг, один из многих шагов, которые нам нужно еще сделать. Все это впереди".

Как отметила помощник губернатора Самарской области Анастасия Сорокина, чтобы выстроить эффективную и продуктивную работу проектного офиса на текущий и следующий годы повестка первого заседания формировалась совместно с председателем Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ниной Казачковой и архитектором, членом совета Самарского отделения ВООПИиК Ириной Фишман.

"Есть ряд вопросов, которые необходимо сегодня обсудить, чтобы сразу заложить их в планы нашей работы", — сказала Анастасия Сорокина.

Нина Казачкова выступила с рядом предложений. Одно из них — в рамках проектного офиса создать рабочую группу по анализу объектов, расположенных в границах исторического поселения Самары и признанных аварийными.

"Эта рабочая группа, комиссия рассматривала бы аварийные дома, ценные градоформирующие объекты, исторические дома, ОКН, выявленные ОКН до принятия решения о том, переводить их на капремонт, реконструкцию или в аварийный фонд под снос. Здесь есть определенная угроза, а это будет своего рода фильтр от неправильных решений", — отметила Нина Казачкова.

Ирина Фишман предложила включить в план работы проектного офиса вопрос межевания земельных участков на территории исторического поселения. Она также обозначила проблематику, когда аварийные объекты в границах исторического поселения сносятся, а освободившаяся под ними территория потом никак не используются.

"Земельные участки пустуют, нарушается среда исторического поселения. Надо составить каталог таких участков с учетом современных нормативов, в какой зоне находится, обременения, потенциала. Провести каталогизацию и выставить как лоты на инвестиционный портал Самарской области, — считает архитектор. — Такие небольшие земельные участки могут быть интересны малому и среднему бизнесу, частным лицам — инвесторам. Дополнительно нужно вести работу с потенциальными инвесторами в режиме оффлайн: непосредственно на земельных участках размещать наглядную информацию о том, что их можно купить, арендовать, что-то там сделать".

Генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев уточнил, что по земельным участкам, которые могут быть предложены инвесторам, совместно с Администрацией города работа ведется. Он добавил, что сейчас на инвестиционном портале размещено 13 объектов, которые расположенные на территории исторического поселения.

"Это нежилые объекты, доступные для инвесторов. За все время мы получили 12 заявок по ним. Обсуждаются механизмы взаимодействия. Все объекты, которые мы отбираем и выставляем на портал, должны получить инвесторов", — отметил руководитель АО "Корпорация развития Самарской области".
"Не просто ищите, а находите инвесторов", — подчеркнул губернатор Самарской области.

Анастасия Сорокина добавила, что сейчас ведется подготовка по размещению на портале новых объектов, эта работа будет усилена.

Руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев доложил о статусе утверждения градостроительных регламентов исторического поселения города Самары и региональной программы "100 объектов культурного наследия".

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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