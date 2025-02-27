Два человека погибли при пожаре в селе под Самарой

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В среду, 26 февраля, в 17:30, загорелся дом в с. Северный Ключ Похвистневского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".