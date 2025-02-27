Два человека погибли при пожаре в селе под Самарой

В среду, 26 февраля, в 17:30, загорелся дом в с. Северный Ключ Похвистневского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пожар распространился на 64 кв. м, частично обрушились крыша и потолок. В результате погибли два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливают.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 103 и 155 ПСО № 35, из ПСЧ № 108 ПСО № 39 и добровольная пожарная команда сельского поселения Савруха. Последствия пожара ликвидировали в 23:30.
Представители ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара следует по телефону "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !