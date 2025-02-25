"ОТП Банк" обновляет условия получения кэшбэка по дебетовым картам и ставки накопительных счетов

"ОТП Банк" меняет условия обслуживания дебетовых карт и накопительных счетов, которые вступят в силу с 1 февраля 2025 года. Главное нововведение — отмена требования к минимальной сумме ежемесячных трат для получения кэшбэка по всем картам. Теперь кэшбэк будет начисляться за любую сумму покупок.

Ключевые изменения.

1. Отмена порога по тратам для начисления кэшбэка:

ОТП Карта: отменяется условие совершения покупок на сумму от 7 000 рублей — кэшбэк будет начисляться при любой сумме.

Premium Light / Premium Light Sport: отменяется условие трат от 30 000 рублей.

Premium: отменяется условие трат от 70 000 рублей.

2. Изменения в ставках по накопительному счету:

"ОТП карта": базовая ставка 4% (была 6%), дополнительная повышена до 16% (была 14%).

Premium, Premium Light, Premium Light Sport: базовая ставка 4% (была 8%), дополнительная повышена до 15% (была 11%).

При этом повышенная ставка действует с первого месяца и остается неизменной на протяжении всего срока использования накопительного счета. Для ее получения потребуется достичь необходимого объема трат по карте, который в некоторых случаях скорректирован:

"ОТП карта": для повышенной ставки необходимо оплачивать покупки на сумму от 50 000 рублей (ранее 40 000 рублей).

Premium Light / Premium Light Sport: также от 50 000 рублей (ранее 40 000 рублей).

Premium: 50 000 рублей (ранее 70 000 рублей).

3. Изменения по лимитам и категориям кэшбэка (для отдельных карт):

"ОТП карта"

Все расходы теперь приносят кэшбэк (базовые правила и категории действуют, как и прежде).

Premium Light

Упрощена структура лимитов:

Отменены отдельные лимиты в 3 000 и 2 000 бонусных рублей для категорий повышенного и обычного кэшбэка.

Установлен общий максимум в 5 000 бонусных рублей в месяц.

Из категории повышенного кэшбэка исключены категории "Общественный транспорт" и "Красота".

Premium Light Sport

Аналогичные изменения по кэшбэку:

Отмена лимитов в 3 000 и 2 000 бонусных рублей, общий максимум — 5 000 бонусных рублей в месяц.

Premium

Увеличен общий лимит кэшбэка:

Ранее: максимум 10 000 бонусных рублей по повышенным категориям и 10 000 — по обычным.

Теперь действует единый максимум в 20 000 бонусных рублей в месяц.

Кэшбэк за все — 1% без порога трат.

"Мы стремимся сделать максимально прозрачными условия для всех держателей дебетовых карт "ОТП банка". Отмена лимитов по ежемесячным тратам позволит клиентам всегда получать кэшбэк независимо от бюджета. При этом возможность получать повышенную ставку по накопительному счету доступна уже с первого месяца и не меняется все время пользования счетом. Уверены, что эти нововведения сделают наши банковские продукты еще более выгодными и удобными", — отметил владелец продукта Алексей Волошин.