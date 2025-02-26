"ОТП Банк" занял 7 место в рейтинге лучших работодателей по версии hh.ru

"ОТП Банк" продолжает укреплять свои позиции как один из самых привлекательных работодателей на российском рынке труда. По итогам 2024 года "ОТП Банк" занял 7 место в рейтинге лучших работодателей в банковской сфере в России по версии hh.ru. Это на три позиции выше, чем в прошлом году.

Достигнутый результат подтверждает эффективность кадровой политики и стремление банка создавать комфортные условия для сотрудников в рамках корпоративной культуры компании.

Так, за прошедший год в систему подбора были внедрены элементы искусственного интеллекта, расширена система сообществ по интересам, в которых участвует больше трети сотрудников, началась программа обновления офисов и пр.

"Мы гордимся тем, что ОТП Банк продолжает улучшать свои позиции в рейтинге работодателей. Это результат нашей системной работы по созданию комфортной среды для сотрудников, — отметила директор дирекции по персоналу и организационному развитию "ОТП Банка" Наталья Рощина. — Мы стремимся быть не просто работодателем, а местом, где каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, чувствовать себя частью команды и вносить вклад в общий успех. Уверена, что наш прогресс в рейтинге — это признание усилий всей команды банка".

Рейтинг работодателей hh.ru формируется на основе четырех ключевых критериев: