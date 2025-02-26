"ОТП Банк" занял 7 место в рейтинге лучших работодателей по версии hh.ru

"ОТП Банк" продолжает укреплять свои позиции как один из самых привлекательных работодателей на российском рынке труда. По итогам 2024 года "ОТП Банк" занял 7 место в рейтинге лучших работодателей в банковской сфере в России по версии hh.ru. Это на три позиции выше, чем в прошлом году.
Достигнутый результат подтверждает эффективность кадровой политики и стремление банка создавать комфортные условия для сотрудников в рамках корпоративной культуры компании.
Так, за прошедший год в систему подбора были внедрены элементы искусственного интеллекта, расширена система сообществ по интересам, в которых участвует больше трети сотрудников, началась программа обновления офисов и пр.
"Мы гордимся тем, что ОТП Банк продолжает улучшать свои позиции в рейтинге работодателей. Это результат нашей системной работы по созданию комфортной среды для сотрудников, — отметила директор дирекции по персоналу и организационному развитию "ОТП Банка" Наталья Рощина. — Мы стремимся быть не просто работодателем, а местом, где каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, чувствовать себя частью команды и вносить вклад в общий успех. Уверена, что наш прогресс в рейтинге — это признание усилий всей команды банка".
Рейтинг работодателей hh.ru формируется на основе четырех ключевых критериев:
- HR-анкетирование — оценка эффективности HR-команды компании, уровня ее развития и сравнение с конкурентами в отрасли.
- Опрос eNPS сотрудников — измерение уровня лояльности текущих сотрудников и их готовности рекомендовать компанию как работодателя.
- Отзывы бывших сотрудников — анализ обратной связи от тех, кто ранее работал в компании, что особенно важно для формирования объективного восприятия бренда на рынке труда.
- Оценка соискателей hh.ru — голосование внешних респондентов, которые выбирают наиболее привлекательные для себя компании.
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