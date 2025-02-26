"ОТП Банк" запустил новую версию интернет-банка для юридических лиц — "ОТП Бизнес"

Новая платформа значительно расширяет функциональность и упрощает процесс управления финансами для корпоративных клиентов. Новый интернет-банк доступен по ссылке https://b.otpbank.ru/.

Одним из ключевых изменений стало значительное упрощение процесса первичной регистрации, который теперь занимает не более 10 минут. Теперь не нужно обращаться в отделение банка и ожидать авторизацию в течение нескольких дней: при открытии расчетного счета клиент автоматически получает смс с логином и паролем для входа.

Интерфейс нового интернет-банка стал более интуитивно понятным и удобным, что позволяет пользователю быстрее ориентироваться в системе. Обновления баланса и статуса операций теперь происходят в режиме реального времени, что дает возможность оперативно отслеживать изменения на своих счетах. Информация о неисполненных расчетных документах, находящихся на исполнении в банке, инкассо, требования по налогам и под. также доступна онлайн в новом разделе "Картотека".

Работать с "ОТП Бизнес" стало проще — больше нет необходимости в установке дополнительных плагинов или специальной настройки браузеров, а подтверждение операций происходит через СМС, или через интегрированное мобильное приложение PayControl, в котором отображается информация о подписываемом документе.

Значимыми нововведениями интернет-банка стали: прямой документооборот: 1С DirectBank, онлайн-формирование выписок в форматах 1С и MT940, а также возможность отправлять платежи через СБП (Система быстрых платежей) B2B. Большинство типовых справок (примерно 96%) теперь можно получить в несколько кликов с электронной печатью, признанной контролирующими органами.

"ОТП Бизнес" — это современная платформа, обеспечивающая бизнесу эффективные инструменты для безопасного управления корпоративными финансами. Нам удалось запустить ее значительно быстрее, чем обычно требуется для таких проектов. Пилотный запуск платформы занял всего 4,5 месяца, а массовая миграция клиентов началась уже через 9 месяцев. В настоящее время процесс перехода продолжается, и банк планирует завершить его в ближайшее время", — отметил Виталий Сытников, руководитель продуктовой фабрики и цифровых каналов обслуживания корпоративных клиентов "ОТП Банка".

Новая платформа является собственным продуктом "ОТП Банка", с использованием внешней экспертизы на начальном этапе его реализации.