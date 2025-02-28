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Экономика и бизнес

Контролировать, чтобы энергетики не продавали детям, будет региональный минпромторг

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 марта 2025 г. в соответствии с федеральным законодательством вступает в силу запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. В Самарской области государственный контроль в сфере продажи данной продукции возложен на региональное министерство промышленности и торговли.

Тонизирующими считаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые "содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека". Запрет не касается чая, кофе и напитков на их основе.

Теперь кассир при возникновении сомнений в возрасте покупателя вправе потребовать документ, позволяющий убедиться, что энергетик хочет приобрести совершеннолетний человек. Таким документом может быть паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, военный билет гражданина Российской Федерации и другое. Полный перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя, определен Минпромторгом России. Кроме этого, возраст покупателя можно проверить по биометрии.

Ответственность за нарушение федерального законодательства предусмотрена соответствующими статьями КоАП РФ.

"Принятие этого закона — важный шаг на пути к защите здоровья наших детей и подростков. Мы видим, что бесконтрольное употребление энергетических напитков может негативно сказываться на растущем организме. Ограничение доступа к этим напиткам для несовершеннолетних — это необходимая мера, направленная на формирование здорового поколения", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Телефоны "горячей" линии минпромторга Самарской области: (846) 214-79-23(24), 214-59-65. Многоканальный телефон колл-центра Самарской области: (846) 2000 123.

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