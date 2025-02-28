Авито запускает доставку цветов — до двери и в течение часа

В преддверии главных весенних праздников классифайд Авито запустил курьерскую доставку букетов. Логистика будет осуществляться Авито Доставкой в партнерстве с Яндекс Доставкой, а также силами продавцов по схеме real DBS (доставка своими курьерами). Букеты будут привозить в день заказа, а также можно выбрать экспресс-доставку в течение часа.
Как сообщили в пресс-службе компании, с новой опцией у пользователей Авито будет возможность заказать с быстрой доставкой букеты и другие подарочные цветочные композиции. Для оформления заказа достаточно в карточке товара нажать на кнопку "Купить с доставкой" и выбрать наиболее подходящий вариант отправки букета. Оформление заказа будет производиться как привыкли пользователи — через Авито Доставку, а на заказы, оформленные с доставкой курьерами Яндекса, будет распространяться возможность вернуть средства в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя.
На первом этапе покупателям доступны три способа доставки букета: логистическим партнером Яндекс Доставкой в течение дня, экспресс опция от Яндекс Доставки в течение часа и с помощью курьеров продавца. В случае выбора доставки силами продавца (rDBS), селлер берет на себя все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями. Сейчас выбрать цветы на Авито с доставкой до двери можно уже из более чем 27 тысяч таких предложений.
"Авито постоянно работает над расширением категорий в доставке, чтобы у пользователей было еще больше возможностей заказать нужные товары в нашем сервисе. Доставка цветов до двери — во всех смыслах новый опыт для Авито. Мы отметили тренд на рост популярности букетов: в 2024 году их покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому мы запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя преимущества Авито Доставки — безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара", — отмечает Никита Ткачев, руководитель направления "Мебель и товары для дома" в Авито.
Последние комментарии
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно