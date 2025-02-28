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Экономика и бизнес

Авито запускает доставку цветов — до двери и в течение часа

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии главных весенних праздников классифайд Авито запустил курьерскую доставку букетов. Логистика будет осуществляться Авито Доставкой в партнерстве с Яндекс Доставкой, а также силами продавцов по схеме real DBS (доставка своими курьерами). Букеты будут привозить в день заказа, а также можно выбрать экспресс-доставку в течение часа.

Как сообщили в пресс-службе компании, с новой опцией у пользователей Авито будет возможность заказать с быстрой доставкой букеты и другие подарочные цветочные композиции. Для оформления заказа достаточно в карточке товара нажать на кнопку "Купить с доставкой" и выбрать наиболее подходящий вариант отправки букета. Оформление заказа будет производиться как привыкли пользователи — через Авито Доставку, а на заказы, оформленные с доставкой курьерами Яндекса, будет распространяться возможность вернуть средства в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя.

На первом этапе покупателям доступны три способа доставки букета: логистическим партнером Яндекс Доставкой в течение дня, экспресс опция от Яндекс Доставки в течение часа и с помощью курьеров продавца. В случае выбора доставки силами продавца (rDBS), селлер берет на себя все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями. Сейчас выбрать цветы на Авито с доставкой до двери можно уже из более чем 27 тысяч таких предложений.

"Авито постоянно работает над расширением категорий в доставке, чтобы у пользователей было еще больше возможностей заказать нужные товары в нашем сервисе. Доставка цветов до двери — во всех смыслах новый опыт для Авито. Мы отметили тренд на рост популярности букетов: в 2024 году их покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому мы запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя преимущества Авито Доставки — безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара", — отмечает Никита Ткачев, руководитель направления "Мебель и товары для дома" в Авито.

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