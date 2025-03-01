Гандбольная "Лада" уступила ЦСКА — 31:44

В субботу, 1 марта, в Москве гандболистки "Лады" провели пятый матч второй части предварительного этапа Чемпионата России.

Волжанки играли с ЦСКА. До середины первой половины матча команды выглядели примерно равными. Потом "Лада" вырвалась вперед, но позже меньше чем за две минуты растеряла преимущество. После этого москвички ушли в отрыв. Матч закончился проигрышем "Лады" — 31:44.

12 марта волжанки опять встретятся с ЦСКА.