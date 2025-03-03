"Росгосстрах" в лидерах рейтинга по количеству позитивных отзывов клиентов

СК "Росгосстрах" стала лидером по количеству позитивных упоминаний в отзывах клиентов по самым разным видам страхования. Об этом сообщает маркетинговое агентство "Ашманов и партнеры", которое провело исследование на основе отзывов клиентов ведущих страховых компаний России.

Количество упоминаний "Росгосстраха" в сети в публикациях и постах, которые максимально похожи на отзывы страхователей, составило 76 тыс. (это 23% от всех отзывов клиентов о страховых компаниях), а число просмотров этих же публикаций и постов превысило 123 млн. При этом доля позитивных упоминаний "Росгосстраха" достигла почти 6% — это второе место среди всех страховых компаний, участвовавших в исследовании.

Основными поводами для положительных отзывов стали упоминания "Росгосстраха" в страховых рейтингах (21%), качество предоставляемых услуг (19%) и общественная деятельность компании (10%).

Согласно данным внутреннего отчета компании*, средний рейтинг "Росгосстраха" на ключевых интернет-площадках вырос по итогам 2024 года на 12%, благодаря эффективной обработке личных обращений клиентов на таких платформах как Отзовик, Banki.ru, Sravni.ru, asn-news, i-recommend и др. Ежемесячно пользователи оставляют в среднем 600 положительных сообщений о "Росгосстрахе" на различных ресурсах.

"Обратная связь от наших клиентов, как направленная непосредственно в компанию, так и размещаемая на публичных площадках в интернете, — огромный актив и бесценный вклад в наше развитие, — говорит Светлана Бери, директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами "Росгосстраха". — Положительные отзывы помогают тысячам людей сделать осознанный выбор партнера для страховой защиты, а критические — нужны нам, чтобы устранить проблемы, которые могли оставаться незамеченными изнутри. С помощью анализа "голоса клиента" в 2024 году мы существенно изменили и усовершенствовали процессы постпродажного обслуживания и урегулирования страховых случаев, а также выстроили систему "замыкания" обратной связи: теперь мы сообщаем нашим клиентам, какие именно улучшения в компании произошли благодаря их отзывам".

* Отчет "Управление репутацией ПАО СК Росгосстрах в сети Интернет" СК "Росгосстрах" за январь 2024-январь 2025