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"ОТП Банк" приглашает в кино с кэшбэком до 100%

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 9 марта 2025 года "ОТП Банк" проводит акцию "В кино с ОТП картой", по условиям которой каждый клиент может получить кэшбэк до 100% за покупку билета в кинотеатре.

Принять участие в акции сможет любой любитель кино, у которого есть "ОТП карта". Если ее еще нет, оформить "ОТП карту" можно за 5 минут на сайте, в мобильном приложении "ОТП Банка" или в одном из его отделений.

Для получения кэшбэка достаточно оплатить билет в кинотеатре (МСС-код — 7832) до 9 марта.

Максимальный кэшбэк по "ОТП карте" — 3000 бонусных рублей, бонусные рубли по акции не суммируются со стандартным кэшбэком.

"Сегодняшняя церемония награждения премии "Оскар" — прекрасный пример того, как искусство вдохновляет на новые достижения. Именно поэтому мы хотим, чтобы каждый получил возможность приобщиться к прекрасному и отлично провести время. Может быть, для кого-то это станет первым шагом на красной ковровой дорожке", — отметила директор по маркетингу и коммуникациям "ОТП Банка" Евгения Чурбанова.

Гид потребителя

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