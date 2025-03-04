Теплоснабжение в Ленинском районе Самары восстановлено

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В понедельник, 3 марта, в 19:48 было восстановлено теплоснабжение в жилых домах после обнаружения утечки на трубопроводе, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. ЧП произошло на Волжском проспекте, 10 в Ленинском районе.