В центре Самары 95 жилых домов остались без теплоснабжения

В понедельник, 3 марта, в 11:55, произошла утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 500 мм на Волжском проспекте, 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, на время работ без тепла остаются потребители 95 многоквартирных домов и шести социально-значимых объектов.
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения 3 марта, в 24:00.
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