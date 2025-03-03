В центре Самары 95 жилых домов остались без теплоснабжения

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В понедельник, 3 марта, в 11:55, произошла утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 500 мм на Волжском проспекте, 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.