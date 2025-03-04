В Тольятти наградили призеров и победителей межшкольной олимпиады по химии

В корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот" состоялось торжественное награждение тольяттинских школьников, которые приняли участие в межшкольной олимпиаде по химии имени Ивана Андреевича Красюка. Организаторами олимпиады выступили ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинский государственный университет.

Пройдя через сито отборочных этапов, в финальный тур вышли около 100 участников, но лучшими из лучших стало 9 тольяттинских ребят. Для них химия давно стала одним из самых полюбившихся предметов. Справившись со всеми сложными заданиями, они по праву заслужили высокие оценки профессионального жюри.

С приветственным словом к ребятам обратились директор по персоналу "КуйбышевАзота" Татьяна Герасименко и заведующий кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета Сергей Соков. Они отметили их высокие результаты и ответственное отношение к изучению такой занимательной науки как химия.

Победителями в своих возрастных группах стали Абдалова Вероника (гимназия № 35), Сараева Мария (лицей № 67) и Рожнова Маргарита (лицей № 60). Среди призеров олимпиады ученики лицеев № 37 и № 76, школ № 10 и № 23, а также гимназии № 77. Принимая участие в олимпиаде, ученики тольяттинских школ из года в год демонстрируют свою подготовку и знания, проявляя интерес к творческой и научно-исследовательской деятельности. В качестве призов победители межшкольной олимпиады по химии получили от предприятия ценные и практичные подарки: планшеты, умные колонки и подписку на электронную библиотеку, которые помогут им в дальнейшей учебе.

Олимпиада по праву носит имя первого генерального директора "КуйбышевАзота" и Почетного гражданина Тольятти, человека, под руководством которого было построено и долгие годы развивалось одно из градообразующих химических предприятий, застраивались жилые кварталы города в комплексе с социальной и инженерной инфраструктурой. "КуйбышевАзот" на протяжении многих лет активно сотрудничает с учебными заведениями города и региона, помогая школьникам и студентам с выбором профессии. Предприятие проводит предметные олимпиады, организовывает для школьников и студентов экскурсии на производство, создавая для них необходимые условия и оказывая финансовую поддержку.

"Нам очень важно, что интерес к такой фундаментальной науке как химия прививается не только в стенах учебных заведений, но и в семьях, где подрастают настоящие таланты. Приятно видеть среди призеров и победителей олимпиады ребят, которые из года в год демонстрируют свои знания и высокий уровень подготовки. Они с удовольствием решают самые сложные задачи по химии, чувствуют себя очень уверенно. Упорство в изучении предмета, любознательность и стремление к стопроцентному результату — это то, что очень ценно и вызывает восхищение", — прокомментировала итоги Татьяна Герасименко.