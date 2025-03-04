В Самарской области закрыли движение на подъездной дороге к Оренбургу

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Во вторник, 4 марта, в Самарской области временно ограничили движение всех видов транспорта на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".