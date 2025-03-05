Центр управления регионом (ЦУР) Самарской области возглавила Екатерина Сидорова. Эту информацию она сама подтвердила Волга Ньюс.
Екатерина Сидорова работала на ГТРК "Самара", руководила службой внешних коммуникаций федерального образовательного проекта "Россия — Моя история", была пресс-секретарем, главным консультантом Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Комментируя назначение, Екатерина Сидорова отметила, что оно не состоялось бы без опыта работы в аппарате уполномоченного по правам человека: "Я очень благодарна Ольге Дмитриевне Гальцовой — сегодня она советник-наставник губернатора Самарской области — за этот пятилетний опыт работы в сфере защиты прав граждан. Моя деятельность в новой должности будет также связана с защитой прав граждан, с работой по их обращениям".
Напомним, возглавлявшая ранее ЦУР Дина Черемушкина была назначена министром информационной политики Самарской области.
Центры управления регионами — структуры федерального АНО "Диалог", созданные во всех регионах для эффективной коммуникации жителей и власти с целью решения проблем и предотвращения их возникновения в будущем. ЦУРы занимаются мониторингом, обработкой и анализом обращений и сообщений жителей, обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти для максимального сокращения времени получения ответа и решения проблемного вопроса гражданина.
Сейчас данные ЦУР активно используются правительством Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев озвучивает поступившие обращения во время оперативных совещаний правительства.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????