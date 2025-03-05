Центр управления регионом (ЦУР) Самарской области возглавила Екатерина Сидорова. Эту информацию она сама подтвердила Волга Ньюс.

Екатерина Сидорова работала на ГТРК "Самара", руководила службой внешних коммуникаций федерального образовательного проекта "Россия — Моя история", была пресс-секретарем, главным консультантом Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Комментируя назначение, Екатерина Сидорова отметила, что оно не состоялось бы без опыта работы в аппарате уполномоченного по правам человека: "Я очень благодарна Ольге Дмитриевне Гальцовой — сегодня она советник-наставник губернатора Самарской области — за этот пятилетний опыт работы в сфере защиты прав граждан. Моя деятельность в новой должности будет также связана с защитой прав граждан, с работой по их обращениям".

Напомним, возглавлявшая ранее ЦУР Дина Черемушкина была назначена министром информационной политики Самарской области.

Центры управления регионами — структуры федерального АНО "Диалог", созданные во всех регионах для эффективной коммуникации жителей и власти с целью решения проблем и предотвращения их возникновения в будущем. ЦУРы занимаются мониторингом, обработкой и анализом обращений и сообщений жителей, обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти для максимального сокращения времени получения ответа и решения проблемного вопроса гражданина.

Сейчас данные ЦУР активно используются правительством Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев озвучивает поступившие обращения во время оперативных совещаний правительства.