Министерство информполитики Самарской области возглавила Дина Черемушкина

В четверг, 9 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства представил нового руководителя информационного блока. Министром информационного политики назначена Дина Черемушкина, ранее возглавлявшая Центр управления регионом.

"Прошу развивать систему Центра управления регионом, наращивать региональную компоненту, и в рамках деятельности министерства информационной политики максимально ежедневно, ежечасно ту информацию, что мы получаем от земли, доводить до всех коллег по правительству, чтобы мы еще более повышали оперативность принятия решений здесь и сейчас", - озвучил губернатор задачи, стоящие перед Диной Черемушкиной.

Напомним, ранее департаментом информационных технологий (его планируется преобразовать в министерство) руководила Татьяна Дрожевкина. 26 декабря губернатор предложил ей возглавить медиахолдинг "СОВА". А 28 декабря он сообщил, что министром информационной политики станет Дина Черемушкина.

Дина Черемушкина возглавляла ЦУР с июля 2024 года. До этого она была замом руководителя этой структуры, а еще ранее (2015-2021 гг.) - пресс-секретарем губернатора Пензенской области.