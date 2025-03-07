Компания "Транспорт будущего" поздравила женщин с праздником весны

Жительниц Тольятти, которые пришли 7 марта на просмотр спектакля в театр "Колесо", ждал приятный праздничный сюрприз. В фойе театра мужчины компании "Транспорт будущего" дарили каждой из женщин яркие тюльпаны. Это, конечно же, вызывало у милых дам улыбки на лицах и ответные слова благодарности. Всего прекрасным дамам подарили около 300 нежных весенних цветов.
В качестве знакомства с компанией сотрудники представили на площадке перед театром три беспилотных летательных аппарата, рассказали о возможностях современной техники, ответили на все интересующие вопросы.
"Накануне Международного женского дня мы решили выразить благодарность и уважение к вам, нашим замечательным женщинам, которые делают этот мир лучше. Цветы — символ красоты, любви и заботы, и мы надеемся, что наш небольшой жест принес радость и улыбки жительницам Тольятти", — прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего" Илья Сидоров.
Состоявшаяся в этот вечер эксцентричная комедия "Моя жена-лгунья", поставленная режиссером Александром Ивановым, также заставила улыбнуться и создала замечательное праздничное настроение у прекрасной половины человечества.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????