Компания "Транспорт будущего" поздравила женщин с праздником весны

Жительниц Тольятти, которые пришли 7 марта на просмотр спектакля в театр "Колесо", ждал приятный праздничный сюрприз. В фойе театра мужчины компании "Транспорт будущего" дарили каждой из женщин яркие тюльпаны. Это, конечно же, вызывало у милых дам улыбки на лицах и ответные слова благодарности. Всего прекрасным дамам подарили около 300 нежных весенних цветов.

В качестве знакомства с компанией сотрудники представили на площадке перед театром три беспилотных летательных аппарата, рассказали о возможностях современной техники, ответили на все интересующие вопросы.

"Накануне Международного женского дня мы решили выразить благодарность и уважение к вам, нашим замечательным женщинам, которые делают этот мир лучше. Цветы — символ красоты, любви и заботы, и мы надеемся, что наш небольшой жест принес радость и улыбки жительницам Тольятти", — прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего" Илья Сидоров.

Состоявшаяся в этот вечер эксцентричная комедия "Моя жена-лгунья", поставленная режиссером Александром Ивановым, также заставила улыбнуться и создала замечательное праздничное настроение у прекрасной половины человечества.